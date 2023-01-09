Вашингтон, 10 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился, сообщает 9 января телеканал Fox News.

White House Джо Байден и Барак Обама

Байден совершил визит на границу с Мексикой в Эль-Пасо, штат Техас, где сложилась крайне тяжёлая ситуация с нелегальными иммигрантами. Президент пообщался с сотрудниками пограничной службы, прошел вдоль высокой стены, отделяющей Техас от Мексики, и посетил центр для нелегалов.

Когда Байден вошел в здание центра, одна из женщин громко сказала: «А здесь у нас ребята из Армии Спасения». Президент США пожал руку сотруднику Армии Спасения, после чего заметил: «Я провёл некоторое время с Секретной службой в Польше и на Украине».

Таким образом, Байден перепутал Армию Спасения, религиозно-благотворительную протестантскую организацию, сотрудники которой носят форму, похожую на военную, с правоохранительной Секретной службой США, занимающейся охраной высших должностных лиц и расследованием финансовых и компьютерных преступлений.

Напомним, что Байден грубо ошибается на публике не в первый раз. Так он неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис «президентом». В ноябре 2022 года Байден во время пресс-конференции перепутал иракский город Эль-Фаллуджа с Херсоном. В том же месяце Байден выступил на саммите АСЕАН и дважды назвал принимающую страну Камбоджу Колумбией. А в другом случае Байден ошибочно сказал, что его сын Бо погиб в Ираке, хотя тот умер от рака.