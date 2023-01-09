Донецк, 10 января, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки 13 раз обстреляли киевские боевики. Об этом 10 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что на донецком направлении киевские боевики совершили шесть обстрелов из артиллерийских орудий калибра 155 мм и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано семь обстрелов со стороны ВСУ с применением артиллерии калибра 155 мм и 152 мм. Всего по территории ДНР киевские боевики выпустили 57 боеприпасов.

Под огнём киевских боевиков оказались три населённых пункта ДНР. Это город Донецк (Кировский и Петровский районы), город Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы) и Александровка.

За прошедшие сутки была подтверждена гибель мирной жительницы города Донецка, проживавшей в Петровском районе. В этом же районе города были ранены три мирных жителя: двое мужчин и одна женщина.

Повреждения получили шесть домостроений: пять в городе Донецке и одно в Александровке.