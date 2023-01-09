Вашингтон, 10 января, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Власти США оказывают давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Россией, заявила министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе, сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так глава ведомства оценила ситуацию вокруг судна Lady R, которое, по утверждениям американского издания, принадлежит одной из российских компаний. По сведениям журналистов, правительство ЮАР отказалось раскрыть информацию о том, что перевозилось на корабле и что было погружено на него на военно-морской базе в южноафриканском городе Саймонстаун.

В The Wall Street Journal отметают, что эта история обострила противостояние между США и ЮАР. В газете также считают, что указанная ситуация показывает, что Соединенным Штатам и их союзникам сложно обеспечивать соблюдение санкций против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле заявил, что Россия всегда была другом для ЮАР, а после создания БРИКС сотрудничество двух стран лишь усилилось. Кроме того, он заявил о необходимости создать зону свободной торговли внутри БРИКС.

13 декабря газета The Washington Post написала о том, что США и страны Африки по-разному видят путь к завершению конфликта на украинской территории.