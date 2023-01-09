Вашингтон, 10 января, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Пентагон намерен приступить к осуществлению массового переименования военных объектов, названных в честь деятелей рабовладельческого Юга, сообщает 9 января телеканал Fox News.

Fish Cop.. Blashfield Sign Company Военная база Форт-Брэгг

Таким образом, министерство обороны США выполняет рекомендации Комиссии по переименованию, сделанные ещё летом прошлого года.

В заявлении Пентагона говорится, что присвоение имён военным базам в честь конфедератов было сделано в период «расцвета законов Джима Кроу на Юге», чтобы заручиться поддержкой Юга и без учета мнений чернокожих военнослужащих.

Министерство обороны США подчеркнуло, что после убийства полицией Джоджа Флойда многие американцы стали указывать на названия в честь деятелей Юга как на часть системного расизма, от которой необходимо избавиться.

Согласно рекомендациям Комиссии по переименованиям, многие известные американские военные базы получат новые имена. Например, Форт-Брэгг в Северной Каролине, названный в честь генерала Конфедерации Брэкстона Брэгга, будет переименован в Форт-Либерти. Форт-Гордон, в штате Джорджия, названный в честь старшего офицера Конфедерации Джона Брауна Гордона, станет фортом Эйзенхауэр в честь генерала армии и президента США Дуайта Эйзенхауэра. Форт-Худ, штат Техас, первоначально названный в честь офицера Конфедерации Джона Белла Худа, будет переименован в Форт-Кавасос в честь генерала Ричарда Кавасоса, первого латиноамериканца, получившего звание четырёхзвёдного генерала в армии США.

Это лишь некоторые из военных объектов, намеченных для переименования. Среди других переименований — залы в Военной академии США в Вест-Пойнте, названные в честь генералов Конфедерации Роберта Ли и Пьера Гюстава Тутана де Борегара.

Пентагон намерен осуществить все переименования до конца 2023 года.

Напомним, что снос памятников деятелям рабовладельческого Юга начался в США в 2015 году, значительно усилившись после гибели в 2020 году Джорджа Флойда.