Лондон, 10 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Поддержку семьям двоих граждан Великобритании, пропавших без вести под городом Соледаром в Донецкой Народной Республике, оказывает британский МИД. Об этом 9 января сообщает газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Как заявил изданию представитель британского внешнеполитического ведомства, оказывается содействие и поддержка семьям двух британцев, «пропавших без вести на территории Украины».

По данным национальной полиции Украины, 48-летний Эндрю Бегшо и 28-летний Кристофер Перри пропали без вести 6 января. В этот день граждане Великобритании направились в Соледар из города Краматорска, но в пункт назначения не прибыли, связь с ними была потеряна. Оба города находятся на территории ДНР, временно оккупированной киевским режимом.

Как утверждают британские СМИ, оба британца якобы отправились в зону конфликта в составе неправительственной организации в качестве волонтёров. Утверждается, что Бегшо и Перри оказывали помощь при эвакуации мирного населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине подтвердили информацию об исчезновении двух британских «волонтёров» в районе Соледара, где сейчас идут ожесточённые бои.