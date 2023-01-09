Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Даты проведения второго саммита и экономического форума Россия — Африка сообщил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Об этом 9 января можно узнать на сайте Росконгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Уточняется, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет в период с 26 по 29 июля 2023 года в Санкт — Петербурге. Также Стуглев отметил, что прорабатывается проведение других мероприятий Фонда в странах Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, утверждены даты крупнейших конгрессно — выставочных мероприятий. В частности, Петербургский международный юридический форум состоится в период с 11 по13 мая, Петербургский международный экономический форум запланирован на 14–17 июня, Восточный экономический форум пройдёт 5–6 сентября, Российская энергетическая неделя намечена на период с 11 по 13 октября.

Директор Росконгресса добавил, что страной — гостем на Петербургском международном экономическом форуме выступят Объединённые Арабские Эмираты.

Напомним, первый саммит и экономический форум Россия — Африка состоялись в городе Сочи 22 — 24 октября 2019 года. Девиз мероприятия гласил: «За мир, безопасность и развитие». В нем приняли участие 43 главы государств и правительств.