Новый Орлеан, США, 10 января, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Новый Орлеан в 2022 году получил титул «столицы убийств» США, сообщает 9 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Угроза оружием

В сентябре прошлого года Новый Орлеан сместил Сент-Луис с поста «столицы убийств» Америки с результатом 52 убийства на 100 000 жителей. В Сент-Луисе, который долгое время считался одним из самых опасных городов страны, в том же месяце было зарегистрировано 45 убийств на 100 000 жителей.

В последующие месяцы в городе продолжало бушевать насилие: в 2022 календарном году было совершено 280 убийств, а уровень убийств составил 70 на 100 000 человек.

Последние дни года были особенно кровавыми, и в Новом Орлеане в общей сложности за год было совершенно самое большое количество убийств за последние 26 лет. А ведь ещё три года назад, в 2019 году, в Новом Орлеане был зафиксирован самый низкий уровень убийств почти за 50 лет — 119. Таким образом, рост умышленных убийств по сравнению с 2019 годом составил 131%.

В городе выросло не только количество убийств, но и других насильственных преступлений. Так, количество перестрелок в прошлом году увеличилось на 88% по сравнению с данными за 2019 год. Количество угонов автомобилей увеличилось на 156% по сравнению с 2019 годом, а количество вооруженных ограблений увеличилось на 20%.

За последние годы всплеск преступности наблюдается во многих городах США. По данным ФБР, в 2020 году количество убийств по всей стране увеличилось почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это стало самым большим увеличением количества убийств за один год с тех пор, как ФБР начало вести статистику преступлений.