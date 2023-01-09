В США нашли более тысячи ошибок на мемориале погибшим в Корейской войне
В Вашингтоне, на памятнике военным, погибшим в Корейской войне, было найдено больше тысячи ошибок
Вашингтон, 10 января, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Более тысячи ошибок было найдено в именах американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны, которые были выгравированы на стене памяти, вошедшей в мемориальный комплекс на Национальной аллее в Вашингтоне. Об этом 9 января сообщает издание The New York Times.
Всего на гранитных плитах стены памяти было выгравировано 36 634 имени погибших военнослужащих. газета приводит мнение историка Корейской войны Хэла Баркера. Эксперт утверждает, что мемориал, стоимость которого составила $22 млн, содержит 1015 орфографических ошибок.
Кроме того, историк отметил, что 245 военнослужащих были включены в список по неясным причинам, так как обстоятельства их гибели не имеют никакого отношения к Корейской войне. В частности, один из них погиб в ДТП на Гавайях, а другой погиб от отравления. При этом на стене памяти нет ещё 500 имён тех военнослужащих, которые должны были быть в списке.
Мемориал был открыт 27 июля 2022 года в память о Корейской войне. Большую часть средств для его возведения предоставило правительство Южной Кореи.