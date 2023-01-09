Вашингтон, 10 января, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Более тысячи ошибок было найдено в именах американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны, которые были выгравированы на стене памяти, вошедшей в мемориальный комплекс на Национальной аллее в Вашингтоне. Об этом 9 января сообщает издание The New York Times.

Американские солдаты на Корейской войне 1950-1953

Всего на гранитных плитах стены памяти было выгравировано 36 634 имени погибших военнослужащих. газета приводит мнение историка Корейской войны Хэла Баркера. Эксперт утверждает, что мемориал, стоимость которого составила $22 млн, содержит 1015 орфографических ошибок.

Кроме того, историк отметил, что 245 военнослужащих были включены в список по неясным причинам, так как обстоятельства их гибели не имеют никакого отношения к Корейской войне. В частности, один из них погиб в ДТП на Гавайях, а другой погиб от отравления. При этом на стене памяти нет ещё 500 имён тех военнослужащих, которые должны были быть в списке.

Мемориал был открыт 27 июля 2022 года в память о Корейской войне. Большую часть средств для его возведения предоставило правительство Южной Кореи.