Джуно , США, 10 января, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Старый научный спутник NASA, выведенный с орбиты, благополучно сгорел в атмосфере, сообщает 9 января Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Министерство обороны США подтвердило, что спутник, выведенный на орбиту ещё в 1984 году, поздно вечером 8 января сгорел в атмосфере над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от Аляски. НАСА заявило, что не получало сообщений о травмах или повреждениях от падающих обломков.

В конце прошлой недели NASA заявило, что большая часть спутника Земли, имеющего вес 2450 кг, сгорит в атмосфере, но некоторые части могут уцелеть. NASA оценило вероятность того, что несгоревшие обломки упадут на землю и нанесут людям травмы, в 1 к 9400.

Спутник измерял содержание озона в атмосфере и изучал, как Земля поглощает и излучает энергию Солнца. Его вывела на орбиту в 1984 году с борта космический шаттла «Челленджер» первая американская женщина — астронавт Салли Райд. Спутник был выведен из эксплуатации в 2005 году после 21 года работы, что значительно превысило ожидаемый срок его службы.