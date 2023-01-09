Киев, 9 января, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Информацию о ликвидации начальника штаба подразделения спецназа погранвойск ВСУ полковника Юрия Юрчика под Соледаром подтвердила Госпогранслужба Украины 9 января в своём телеграм — канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что 8 января Вооружённые силы России провели в направлении Соледара, который сейчас находится на территории, оккупированной киевским режимом, массированный обстрел, который и стал причиной гибели полковника Юрчика, получившего несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Как отметили в украинском ведомстве, Юрчик осуществлял руководство обороной на огневых позициях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пропаже под Соледаром двух граждан Великобритании, пропавшие Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали в район боёв 6 января под видом «волонтёров».