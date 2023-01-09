Афины , 9 января, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Телефонный разговор провели 9 января министры обороны Германии и Греции — Кристин Ламбрехт и Николаос Панайотопулос, обсудив двустороннее сотрудничество и развитие ситуации на украинской территории, сообщается на сайте греческого военного ведомства.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

Они также затронули вопрос поставок Афинами киевскому режиму бронированных машин пехоты БМП — 1. Греция должна получить взамен 40 немецких бронемашин Marder. При этом греческой стороне уже передано 10 таких БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января телеканал Sky News передал, что Британия впервые с начала специальной военной операции России на Украине изучает вариант поставки Киеву британских танков Challenger 2.

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