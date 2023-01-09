Киев, 9 января, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Причиной падения боеспособности ВСУ стало большое количество неопытных солдат — новобранцев в войсках. Об этом сообщило 9 января украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Annamaliar.com.ua Анна Маляр

Как пояснила Маляр, значительную часть ВСУ теперь составляют недавно призванные новобранцы, у которых наблюдаются проблемы с боеспособностью. Также у этих непрофессиональных военных, по словам Маляр, низкий уровень стойкости и боевого духа на поле боя.

«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — указала Маляр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным замминистра обороны Украины Маляр, на востоке страны наблюдается «сложная ситуация».