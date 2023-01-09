Будапешт, 9 января, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Прекращение огня на Рождество, которое было объявлено Россией, вызвало положительную реакцию у венгерских властей, написал в социальных сетях 9 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Parlamentul Republicii Moldova Петер Сийярто

Он отметил, что в Будапеште приветствуют все подобные шаги. Кроме того, по словам Сийярто, венгерское правительство надеется, что в «последующие недели будут главенствовать подобные и похожие намерения».

Министр также добавил, что Венгрия сохранила готовность для помощи в урегулировании ситуации на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января венгерский премьер — министр Виктор Орбан заявил, что страны Запада начали новую холодную войну из-за кризиса «западноцентрического» мироустройства.