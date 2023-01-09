Могадишо, 9 января, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Базирующаяся в Сомали экстремистская группировка «Аш — Шабаб» отрицает наличие контактов с сомалийским правительством, сообщает 9 января Associated Press.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания Сомалийцы

7 января заместитель министра обороны страны Абдифатах Касим заявил в Могадишо журналистам, что «Аш — Шабаб» попросила начать переговоры с сомалийским правительством, но сама группировка состоит из двух частей. По словам чиновника, сомалийские члены «Аш-Шабаб» имеют шанс начать переговоры, но те иностранцы, которые «вторглись в Сомали», не имеют права на переговоры. И единственным вариантом для них является вернуться туда, откуда они прибыли.

Чиновник добавил, что сомалийские боевики должны сдаться властям и беспрекословно выполнять все их требования, иначе боевики столкнутся на передовой с сомалийской армией.

Следует отметить, что это было в первый раз, когда центральное правительство Сомали заявило, что экстремистская группировка потребовала переговоров.

Однако анонимный представитель «Аш — Шабаб» в интервью сайту, поддерживающему экстремистов, сообщил, что группировка никаких переговоров с властями не ведёт и вести не намерена.

Напомним, что исламистская группировка «Аш — Шабаб» возникла в раздираемом гражданской войной Сомали в 2006 году, а в 2012 — м она объединилась с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Аш-Шабаб» регулярно совершает на территории страны теракты и нападения на сомалийских силовиков.