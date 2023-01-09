Киев, 9 января, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Причиной аварийных отключений электроэнергии в Киеве стало снижение температуры воздуха. Такое заявление сделал 9 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в социальных сетях.

ИА REGNUM Электричество

Как пояснил Коваленко, с наступлением холодов возросло потребление электроэнергии. Но поскольку генерация и сети не могут работать без ограничений, то в Киеве вынужденно введены аварийные отключения света. Также Коваленко указал, что существенный дефицит генерации наблюдается на всей территории страны, поэтому экономить электроэнергию приходится во всех регионах.

Напомним, 8 декабря власти Украины предупредили о возможных аварийных отключениях электроэнергии, так как на местах наблюдается превышение лимитов потребления, определённых энергокомпанией.