Лима, 9 января, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Миграционная служба Перу объявила о запрете на въезд в республику для бывшего президента Боливии Эво Моралеса, сообщило 9 января на своем сайте перуанское министерство внутренних дел.

Sebastian Baryli Эво Моралес

В Лиме обвиняют политика во вмешательстве во внутренние дела страны. Перуанские власти утверждают, что Моралес въезжал в республику «для осуществления политической агитации», тем самым нарушая миграционное законодательство и подрывая национальную безопасность Перу.

Вместе с Моралесом в списке лиц, которым запрещен въезд, оказались еще восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря бывший президент Перу Педро Кастильо, которого отстранили от управления страной и заключили под стражу, заявил, что выдвинутые против него обвинения в мятеже и сговоре являются политической местью его противников.