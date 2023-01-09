Нью-Йорк, США, 9 января, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Инициативу Киева организовать трибунал против России назвал нелепой постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 9 января в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать инициативу Киева, в которой идёт речь об организации некоего трибунала против России, Небензя отметил, что Киеву свойственно фонтанировать «различными нелепыми идеями», но комментировать эти предложения у него нет времени.

Напомним, что 30 ноября на выдвинутое предложение Еврокомиссии о создании спецтрибунала по Украине под эгидой ООН Небензя указал, что данная инициатива является попыткой придания легитимности беззаконию в отношении России.