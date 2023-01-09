Джакарта, 9 января, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 7,6 были зарегистрированы у побережья Индонезии, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

marco.ravicini Индонезия

Эпицентр землетрясения находился в 341 км к северо — востоку от населенного пункта Туал (провинция Малуку), а его очаг залегал на глубине 95,2 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Ранее днем 9 января в 131 км к югу от индонезийского населенного пункта Джатирото (провинция Семаранг) произошло землетрясение магнитудой 5,2.