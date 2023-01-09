Ставрополь, 9 января, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Столбы света, озарившие небо над Ставропольем, оказались не северным сиянием, а редким атмосферным явлением — гало. Об этом сообщает управление по информации и связям с общественностью Северо — Кавказского федерального университета.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставрополь

Необычное свечение заметили вечером 8 января во время снегопада со стороны Михайловского шоссе. Такое оптическое явление можно увидеть при совпадении высокой влажности, низкой температуры воздуха и безветренной погоды.

«Луч света попадает на кристаллики льда, содержащиеся в атмосфере, и преломляется. Гало может принять округлую, крестообразную и столбчатую форму, а также «ложного Солнца». В данном случае перед нами предстали светящиеся столбы, которые образованы шестиугольными пластинками на ледяных кристаллах», — объяснил природу феномена профессор кафедры теоретической и математической физики СКФУ Роберт Закинян.

Ранее сообщалось о том, что в Москве наблюдалось такое же редкое явление 6 января.