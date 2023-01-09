Тбилиси, 9 января, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Требование Киева к Тбилиси отправить на Украину комплексы «Бук» и «Джавелин» подтвердило, что есть силы, которые планируют столкнуть Грузию с Россией. Об этом 9 января заявил в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат грузинского парламента из движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Он прокомментировал обвинение украинского временного поверенного в делах в Грузии Андрея Касьянова в том, что Тбилиси отказывается передавать Киеву вооружение. Якобы США обязались позже поставить грузинской стороне новое оружие взамен поставленного на Украину.

«Какая замена, если прямая цель в том, чтобы представить Грузию стороной в войне и открыть здесь второй фронт?» — написал Мачарашвили.

Депутат также опроверг заявление Касьянова, будто «Буки» были бесплатно переданы грузинской стороне в 2008 году. Мачарашвили заявил, что вооружение продавали «довольно дорого».

Напомним, в течение лета 2022 года Мачарашвили и ещё восемь депутатов парламента Грузии вышли из правящей партии «Грузинская мечта», заявив, что им не разрешают говорить «всю правду». Они основали движение «Сила народа» и обвинили США и Евросоюз в давлении на власти Грузии для развязывания войны с Россией.