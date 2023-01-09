Грозный, 9 января, 2023, 21:47 — ИА Регнум. В Чеченской Республике в 2023 году планируют создать автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто». Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Цех по сборке автомобиля

По его словам, автозавод, где производили «Ладу Приору», ждут масштабные преобразования в 2023 году. Он должен стать первым на Северном Кавказе и Юге России автомобильным кластером, производящим 16 тысяч автомобилей в год.

«На предприятии осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре началась сборка новой модели «Газель Next» совместно с «Группой ГАЗ». Запуск сборочной линии позволил создать почти 100 новых рабочих мест. В 2023 году начнем собирать машины УАЗ, и это будет один из первых автокластеров в России по новой форме», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, серийная версия российского внедорожника УАЗ — 452 «буханка» с электродвигателем будет представлена летом 2023 года.