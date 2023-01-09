Краснодар, 9 января, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае построят оздоровительный лагерь для одарённых детей, на эти цели выделили 185 млн рублей. Планируется, что здравница будет принимать до 5 тыс. школьников в год. Об этом сообщает пресс — служба администрации главы региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь

«Это проект не одного года. Но когда мы его реализуем, получим региональную круглогодичную здравницу для одаренных детей. Новый лагерь сможет принимать почти 5 тыс. ребят в год», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что проект предполагает строительство спального корпуса для детей и жилого корпуса для персонала. Также планируется возведение зданий лечебно — оздоровительного корпуса и крытого универсального спортивного комплекса, крытого бассейна и кванториума. Каждая смена будет длиться по 21 дню. Всего в год будут проведены 14 смен, каждая рассчитана на 320 детей.