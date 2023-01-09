Круглогодичный лагерь для одарённых детей построят на Кубани
На Кубани построят круглогодичный лагерь для одарённых детей
Краснодар, 9 января, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае построят оздоровительный лагерь для одарённых детей, на эти цели выделили 185 млн рублей. Планируется, что здравница будет принимать до 5 тыс. школьников в год. Об этом сообщает пресс — служба администрации главы региона.
«Это проект не одного года. Но когда мы его реализуем, получим региональную круглогодичную здравницу для одаренных детей. Новый лагерь сможет принимать почти 5 тыс. ребят в год», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что проект предполагает строительство спального корпуса для детей и жилого корпуса для персонала. Также планируется возведение зданий лечебно — оздоровительного корпуса и крытого универсального спортивного комплекса, крытого бассейна и кванториума. Каждая смена будет длиться по 21 дню. Всего в год будут проведены 14 смен, каждая рассчитана на 320 детей.