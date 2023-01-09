Лондон, 9 января, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Стоимость природного газа в Европе в течение 9 января выросла почти до $850 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют показатели лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Торги начались с роста на 2% февральских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF, который является крупнейшим в Европе. Цена достигла $773,6 за тысячу кубометров.

К концу торгового дня цена на газ выросла до $846,6 за тысячу кубометров. Увеличение в течение дня составило 11,6%.

Напомним, по итогам торгов на лондонской бирже 6 января цена на газ снизилась и остановилась на отметке $758,5 за тысячу кубометров. Эксперты объяснили это снижение тёплой погодой и ростом объёмов выработки ветровой энергии.