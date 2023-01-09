Черкесск, 9 января, 2023, 21:34 — ИА Регнум. На Северном Кавказе вновь отмечено увеличение турпотока в новогодние праздники. Несмотря на аномально бесснежные декабрь и начало января, горные курорты под управлением АО «Кавказ. РФ» показали рост числа туристов, сообщили в пресс-службе института развития Северного Кавказа.

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Эльбрус»

С 1 по 8 января курорты «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) и «Ведучи» (Чечня) посетили почти на 10% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Архыз» (Карачаево-Черкесия) сохранил посещаемость прошлого года. Всего в первые дни нового года на курорты приехали больше 105 тысяч гостей.

«Минувшие выходные стали новым опытом для наших курортов, потому что в пиковый сезон мы смогли принимать не меньше гостей, чем обычно, вопреки тому, что естественного снега так и не дождались», — рассказал генеральный директор «Кавказ. РФ» Андрей Юмшанов.

Он также отметил необходимость систем искусственного оснежения трасс. По словам Юмшанова, «Архыз» полностью работал на искусственном снегу, а «Эльбрус» — частично.

На всех курортах максимальная загрузка традиционно пришлась на период с 2 по 5 января, когда «Архыз» принимал почти по 10 тысяч гостей в день, а «Эльбрус» — больше 5 тысяч.