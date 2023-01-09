Брюссель, 9 января, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Евросоюз и НАТО будут укреплять сотрудничество в связи с тем, что продолжается конфликт между Россией и Украиной. Об этом говорится в обнародованном 9 января совместном заявлении ЕС и альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Поскольку растут масштабы угроз и вызовов безопасности, с которыми нам приходится сталкиваться, мы выводим наше партнёрство на новый уровень», — говорится в документе.

Сообщается, что 10 января в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Европы Шарль Мишель подпишут соответствующее соглашение. Это будет уже третий подобный документ.

В заявлении также призвали Россию прекратить спецоперацию по денацификации Украины.

Стоит отметить, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал добиться большей автономии ЕС от НАТО. Он заявил о «смерти мозга» в Североатлантическом альянсе.