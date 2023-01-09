Флорида, США, 9 января, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Бывший глава Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу. Его госпитализировали с болями в животе в один из госпиталей в штате Флорида (США). Об инциденте с неожиданной болезнью Болсонару пишет 9 января газета Globo.

Joedson Alves/EPA/ТАСС Жаир Болсонару

По информации журналистов издания, экс-президент Бразилии находится в больнице AdventHealth Celebration города Орландо. Его беспокоят боли в брюшной полости. Есть мнение, что они связаны с полученным им в 2018 году ножевым ранением.

Напомним, госпитализация понадобилась Болсонару и в июле 2021 года. Тогда он был помещен в госпиталь Вооруженных сил Бразилии для прохождения обследования.