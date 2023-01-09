Москва, 9 января, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Информацию об отмене действия режима ограничения полетов в ряд аэропортов Юга России и Центральной части страны, введенного с начала спецоперации на Украине, опровергли в Росавиации. Режим продолжает действовать, сообщили 9 января в Росавиации.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Напомним, в конце декабря 2022 года сообщалось о продлении режима ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 2 января 2023 года. Ряд СМИ 9 января сообщил о том, что с 15 января он будет снят. При этом ссылались на письмо, якобы подписанное замглавы Росавиации Владимиром Потешкиным.

Однако в ведомстве, назвали эту информацию фейком, уточнив, что режим ограничений все еще действует в указанных 11 городах России.

«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — приводит ТАСС ответ ведомства.

Напомним, ограничение полетов введено для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты с 24 февраля 2022 года.