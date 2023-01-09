Женева, Швейцария, 9 января, 2023, 21:03 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций выражают обеспокоенность тем, что в Иране приговорили к смертной казни участвовавших в беспорядках в Тегеране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани. Об этом 9 января сообщила пресс — служба Совета ООН по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Иранские власти должны немедленно прекратить все казни», — говорится в сообщении.

Ранее в Иране сообщили, что к смертной казни были приговорены шесть участников беспорядков, в которые вылились протестные акции в Тегеране.

Напомним, поводом для протестов в Иране стала смерть Махсы Амини после задержания её сотрудниками полиции нравов за появление в общественном месте без хиджаба в сентябре 2022 года. Протесты быстро радикализировались, начались нападения на представителей органов власти и духовенство.