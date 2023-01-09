Владикавказ, 9 января, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии ожидают проезда несколько сотен единиц грузового транспорта. Об этом сообщил 9 января вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани Пункт пропуска «Верхний Ларс»

По информации ГУ МЧС республики, ограничения на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России введены 8 января в связи с ухудшением погоды на территории Грузии и действуют до особого распоряжения.

Напомним, ограничения действуют лишь для большегрузов с 14:20 8 января в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.