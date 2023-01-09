Берлин, 9 января, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Берлин не поддерживает создание двух государств на Кипре для урегулирования конфликта на острове. Об этом 9 января сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время встречи с кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

«Германия полностью на вашей стороне. Решение может быть найдено только на основе резолюций Организации Объединённых Наций», — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что Берлин даже не принимает в расчёт создание двух государств на острове.

Напомним, Кипр разделён между греческой и турецкой стороной с 1974 года. Тогда войска Турции вошли на остров в связи с тем, что сторонники присоединения Кипра к Греции устроили государственный переворот. В ходе конфликта под турецким контролем оказалось 37% острова, где была объявлена республика Северный Кипр, которую признала только Анкара.