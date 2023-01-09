Благовещенск, 9 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Петр Елисеев

Stefan Kühn Транссиб и БАМ

Начало года на Восточном полигоне отмечено знаковым событием — открытием полноценного движения на двухпутном железнодорожном перегоне «Аносовская» — «Пурикан» в Амурской области. Это первый участок, построенный в рамках второго этапа модернизации БАМ и Транссиба. Торжественные старт движению на втором пути перегона был дан в конце декабря в режиме телемоста во время заседания правительственной комиссии по транспорту, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов. К сегодняшнему дню трафик на этом участке, который расположен между БАМом и Транссибом и решает важнейшую задачу по исключению пересекающихся маршрутов, налаживается. Как сообщил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, открытие перегона приведет к тому, что пропускная способность на линии «Тында» — «Бамовская» удвоится, что «позволит увеличить объем грузов не только с западного, но и с восточного участка Байкало-Амурской магистрали».

Интенсификация Восточного полигона

Фактически перегон «Аносовская» — «Пурикан» введен в эксплуатацию на год раньше срока. Это дает основание надеяться на скорейшую реализацию и всего второго этапа развития Восточного полигона. Тем более что, как было отмечено на правительственной комиссии, целевой показатель 2022 года — достижение провозной способности в 158 млн тонн — уже полностью достигнут. Всего в прошлом году в рамках реализации проекта модернизации Восточного полигона было уложено более 140 км железнодорожных путей. При этом строители отсыпали свыше 10 млн куб. м земляного полотна, установили более 300 стрелочных переводов и около 2,5 тыс. опор контактной сети. До конца 2024 года специалистам РЖД предстоит проложить еще около 100 км вторых путей, порядка 80 мостов и водопропускных труб на перегонах «Ефремов» — «Беленькая», «Беленькая» — «Федосеев», «Федосеев» — «Сети», а также «Побожий» — «Тында».

В целом, напомним, РЖД реализуют масштабный инфраструктурный проект модернизации Восточного полигона с опережением намеченного графика. По итогам 2020 года компания досрочно достигла целевого показателя по первому этапу развития БАМа и Транссиба, обеспечив возможности перевозки в восточном направлении 144 млн тонн грузов. В результате реализации второго этапа в 2024 году провозная способность магистралей должна быть увеличена до 180 млн тонн. Кроме того, планируется нарастить объемы транзитных контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в четыре раза и до семи суток сократить сроки доставки транзитных контейнерных грузов на направлении «Запад — Восток».

Ориентиры второго этапа были утверждены правительством в апреле 2021 года. Сегодня, учитывая переориентацию экономики России на торговлю со странами азиатско-тихоокеанского региона, скорейшее увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба актуально как никогда. И хотя с весны прошлого года официальная статистика по внешнеторговым операциям в России не публикуется, эксперты отмечают, что, судя по данным участников рынка, Китай уже стал самым крупным торговым партнером России. При этом совокупный объем товарооборота с Китаем, Индией, Казахстаном и Турцией за год вырос более чем на 10%.

Сегодня все чаще российские региональные власти и предприниматели озвучивают планы развития экспортно-ориентированных производств в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Свою значимую роль в этом вопросе играют правительственные инициативы. Так, например, в прошлом году кабинет министров принял решение усовершенствовать механизм поддержки инвестпроектов на Дальнем Востоке и теперь не только компенсирует затраты, но и авансирует значимые инициативы. Реализация экспортного потенциала российских производителей в этих регионах напрямую зависит от возможностей транспортировки товаров по железной дороге в восточном направлении. Так, правительство Якутии, например, сообщило, что испытывает потребность в новых транспортно-логистических коридорах в Китай, так как имеет большой потенциал в экспорте угля, химии, руды, нефтепродуктов и товаров сельского хозяйства. Расширить пропускную способность грузовых трансграничных каналов между Россией и Китаем осенью прошлого года попросили и компании Приамурья.

Комплексные решения

Еще в 2021 году правительственная комиссия по транспорту одобрила проект отраслевой стратегии до 2035 года. Она предполагает формирование в стране опорной транспортной сети, огромное значение в которой придается железной дороге. Отмечается, что должны быть созданы условия для грузовладельцев «для эффективных бесшовных перевозок с высоким уровнем качества, скорости и сниженной себестоимостью». На заседании той же комиссии в конце декабря прошлого года была одобрена программа поэтапного вывода путевого комплекса РЖД на нормативный уровень до 2035 года. Планируется отремонтировать 82,2 тыс. км железнодорожного пути, из которых 22,6 тыс. на восточном направлении. Также намечена реконструкция свыше четырех тысяч сооружений. Ежегодно программа развития инфраструктуры железных дорог будет актуализироваться с учетом прогноза социально-экономического развития России.

Что касается Восточного полигона, то увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба зависит не только от строительства новых километров путей сообщения, но и от их комплексного развития, в том числе и современных логистических и технологических решений. Со своей стороны железнодорожники уже активно тестируют на Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской дорогах инновационный проект «Виртуальная сцепка». Он разработан специально для решения проблем узких участков. Технология предполагает прохождение поездов с небольшим отрывом друг от друга на минимально безопасном расстоянии 4-5 км в режимах автоведения.

В настоящее время полигон РЖД для испытаний виртуальной сцепки составляет более 5,7 тыс. км. Например, на участке Карымская — Находка проведено более 1,2 тыс. опытных поездок, подтвердивших возможность пропуска грузовых поездов с интервалами максимум в восемь минут. Кроме того, на железной дороге внедряются инновационные энергосберегающие решения, стационарные напольные измерительные системы по предупреждению дефектов пути, а для мониторинга качества строительства путей сообщения используются беспилотники и спутники.