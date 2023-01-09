Краснодар, 9 января, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Пять улиц Краснодара остались без света из-за аварии. Отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе. Восстановительные работы уже начались, сообщили около 19:20 9 января в единой дежурной диспетчерской службе города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «В-103» и 22 трансформаторных подстанции», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЕДДС.

Когда будет подано электричество в дома горожан, пока не сообщается. Известно, что без электроэнергии остались улицы Новороссийская, Уральская, Селезнева, Тихорецкая и Меланжевая. Точное число абонентов в зоне отключения также не уточнили.