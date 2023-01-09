Москва, 9 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Военнослужащие срочной службы имеют возможность участвовать в специальной военной операции. Об этом 9 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащие

«Любой срочник при желании может подписать контракт», ― пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных планах властей разрешить призывникам по желанию направляться в зону СВО.

Напомним, в последнем выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» телеведущий сказал, что многие из «ребят, которые сейчас проходят срочную службу», просят дать им повоевать. Соловьёв предложил «как-то решить этот вопрос», например, упростить заключение контракта для срочников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поступающих на военную службу в рамках призывных кампаний срочников в зону спецоперации направлять не будут. Он подчеркнул, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. Он добавил, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.