Рига, 9 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. МВД Латвии может приостановить действие закона «О репатриации» из-за все более частых запросов о предоставлении статуса репатрианта и постоянного вида на жительство со стороны российских граждан, сообщает портал Baltnews.

(сс) Jorge Franganillo Рига

По сообщению портала, 10 января МВД Латвии собирается приостановить действие закона «О репатриации» из-за того, что граждане России стали чаще запрашивать статус репатрианта.

Согласно заявлению МВД Латвии, в 2022 году доля граждан России достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 29 декабря, комментируя заявление международной организации «Врачи без границ» о бесчеловечном обращении властей Литвы и Латвии с мигрантами, что отношение к мигрантам в Литве и Латвии наглядно показывает человеконенавистническую сущность этих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем перестал выходить на связь, у него отобрали телефон.

Подробнее в материале: Киселёв: у задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Касема изъяли телефон