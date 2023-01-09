Донецк, , 19:56 — REGNUM Число пострадавших в результате обстрела Петровского района города Донецка Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины возросло до трех человек. Об этом 9 января сообщается в telegram-канале штата территориальной обороны региона.

Последствия обстрела Петровского района Донецка © Николай Тришин/ТАСС

«В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число раненых возросло до трех мирных жителей и еще один человек погиб», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось о пяти обстрелах Петровского района административного центра региона со стороны киевских боевиков с применением снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района погибла мирная жительница.

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