Москва, 9 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) просит Генпрокурора Игоря Краснова дать оценку высказываниям певца Валерия Меладзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Валерий Меладзе

«Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство», — отметил Луговой в телеграм-канале.

«Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», — убежден парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, исполнитель Меладзе в Дубае продолжил националистический лозунг Украины и критиковал руководство России.