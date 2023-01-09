Киев, 9 января, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Проверки США по поставкам оружия киевскому режиму завершатся крахом нынешней власти Украины. Расследование по выделенным Вашингтоном денежным средствам может провести Конгресс США под давлением на избранного недавно спикером Кевина Маккарти.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012 Владимир Зеленский

При этом могут быть установлены коррупционные факты отмывания денежных средств. Если они подтвердятся, режим Зеленского ожидает полный крах. Такое мнение высказал на YouTube-канале экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Маккарти поставлено «негласное условие», что он должен выяснить, нет ли «коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии».

Если республиканцы это сейчас раскопают, то режиму Зеленского придет полный конец, считает Соскин.

Напомним, избранный в начале 2023 года спикером палаты представителей Конгресса США представитель Республиканской партии Кевин Маккарти пообещал не допустить продолжения практики предоставления киевскому режиму помощи в размере десятков миллиардов долларов без проведения аудита и контроля. Все направленные Украине средства будут проверены.

Ранее в США раскритиковали поздравление, направленное Владимиром Зеленским по случаю избрания спикером палаты представителей США Кевина Маккарти. Телеведущая Минди Робинсон назвала Маккарти «папиком» Зеленского, который использует конгрессмена для собственного обогащения.