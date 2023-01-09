Тегеран, 9 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи сообщил о готовящейся массовой амнистии 3 тыс. заключенных, среди которых в том числе участники акций протеста.

Global Look Press/Keystone Press Agency Протестующие в Иране

«Я благодарю своих коллег судей, которые за короткий срок обеспечили необходимое обоснование для освобождения из-под стражи почти 3 тыс. человек по всей стране», — цитирует Хосейна агентство Mehr 9 января.

Отмечается, что такое решение властей приурочено ко дню рождения Фатимы — дочери пророка Мухаммеда, который состоится 13 января.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что власти Канады приняли решение расширить санкционные списки по Ирану.