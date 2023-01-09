Вашингтон, 9 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Власти США активизируют сбор данных о деятельности частной военной компании «Вагнер», в том числе якобы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Сербии и Мали. Об этом сообщает американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

По данным издания, должностные лица США всё больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины.

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Группа «Вагнер», основателем которой является бизнесмен Евгений Пригожин, работает в десятках стран и сотрудничает с правительствами по военным и политическим проектам, указано в публикации. США уже давно отслеживают деятельность группы по всему миру, особенно в таких странах, как Сирия, где размещены американские войска.

В публикации приводится комментарий сотрудника администрации США. По его версии, американские власти обеспокоены действиями ЧВК «Вагнер».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен одобрил санкции ЕС против российской частной военной компании «Вагнер». По его мнению, эта компания дестабилизирует обстановку в ЦАР, Сирии, Ливии, Мали и на Украине.

По итогам саммита США — Африка в Вашингтоне он заявил, что деятельность частной военной компании «Вагнер» в Африке мешает миротворцам ООН. По его словам, доказательства этому были найдены в ходе расследования работы ЧВК.