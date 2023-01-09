Кишинёв, 9 января, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Поставки в Молдавию бронетранспортёров Piranha из Германии начнутся 10 января. Об этом 9 января сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

imago images/Björn Trotzki/ТАСС Бронетранспортёр Piranha

Отмечается, что поставки проводятся в рамках договорённостей Кишинёва и Берлина о модернизации молдавской армии, достигнутых в октябре 2021 года.

«Бронетранспортёры планируется использовать в рамках учебного процесса для военных, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 году Евросоюз выделил €40 млн на обновление вооружений в армии Молдавии. Президент республики Майя Санду объявила курс на милитаризацию, несмотря на тяжёлое экономическое положение страны.