Оттава, 9 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Власти Канады намерены закупить 88 современных самолетов F-35 американской корпорации Lockheed Martin, сообщила журналистам глава минобороны Канады Анита Ананд.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Глава минобороны Канады объявила о планах закупить новый парк из 88 современных истребителей F-35 в рамках соглашения, заключенного с правительством США и Lockheed Martin. По словам Аниты Ананд, эти инвестиции оцениваются в $19 млрд.

Уточняется, что первые четыре самолета Канада получит в 2026 году.

Напомним, в марте 2022 года Канада приняла решение о закупке у Lockheed Martin истребителей F-35, которые станут новыми основными истребителями для ВВС страны.

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