Власти Канады планируют приобрести у США истребители F-35
Власти Канады планируют купить 88 американских истребителей F-35
Оттава, 9 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Власти Канады намерены закупить 88 современных самолетов F-35 американской корпорации Lockheed Martin, сообщила журналистам глава минобороны Канады Анита Ананд.
Иван Шилов ИА REGNUM
F-35
Глава минобороны Канады объявила о планах закупить новый парк из 88 современных истребителей F-35 в рамках соглашения, заключенного с правительством США и Lockheed Martin. По словам Аниты Ананд, эти инвестиции оцениваются в $19 млрд.
Уточняется, что первые четыре самолета Канада получит в 2026 году.
Напомним, в марте 2022 года Канада приняла решение о закупке у Lockheed Martin истребителей F-35, которые станут новыми основными истребителями для ВВС страны.
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