Ханты-Мансийск, 9 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Спасательные службы успешно ликвидировали пожар в общежитии промышленной организации «Нефтеавтоматика» в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади около 160 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС 9 января со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

«Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации пожара от подразделений МЧС России были задействованы 31 человек личного состава и 9 единиц техники. О предположительных причинах пожара не сообщается.

Ранее сообщалось, что из общежития с момента возгорания самостоятельно эвакуировались 13 человек.