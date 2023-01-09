Москва, , 19:32 — REGNUM Научный руководитель российского концерна «Алмаз-Антей», разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев скончался. Об этом 9 января сообщает пресс-служба предприятия.

Павел Камнев © Михаил Метцель/ТАСС

«Ушёл из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда России Павел Иванович Камнев», — сообщили в пресс-службе.

В концерне отметили, что Камнев был «одним из столпов» в отечественном оборонно-промышленном комплексе. Он принимал участие и руководил разработками ракетных комплексов, которые теперь используются в различных видах войск Вооружённых сил России. На момент смерти ему было 85 лет.

Напомним, Камнев родился в 1937 году в Махачкале. Научным руководителем «Алмаз-Антея» он стал в апреле 2017 года. За учёным официально зарегистрировано более 20 изобретений.