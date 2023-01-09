Очаков, Украина, 9 января, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В городе Очакове в Николаевской области слышны взрывы. Об этом 9 января сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В городе раздаются взрывы», ― говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале.

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Отметим, что по данным онлайн-ресурса воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима, по состоянию на 19:20 мск воздушная тревога не объявлена ни в одном районе Украины.

Добавим, что Минобороны России 9 января официально не заявляло о нанесении ракетных ударов по инфраструктуре Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 9 января, в украинских СМИ появились сообщения о взрывах на территории Харьковской области. Здесь дважды за сегодняшний день была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось о взрывах в городе Николаеве.