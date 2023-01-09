Штат Нью-Йорк, США, 9 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Автоматизма с продлением режима трансграничной помощи в Сирии быть не может. Об этом 9 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН после единогласного принятия резолюции о продлении до 10 июля механизма трансграничной помощи Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По словам Василия Небензи, санкциями против Сирии Запад сознательно ухудшает гуманитарную ситуацию в стране.

Постоянный представитель России при ООН отметил, что западные делегации расписывают свои усилия по оказанию гуманитарной помощи в Сирии, но старательно обходят стороной преступные односторонние санкции, которые бьют по простым сирийским гражданам.

«Эти санкции являются главным фактором деградации гуманитарной ситуации в Сирии», — заявил Василий Небензя, добавив, что западные страны сознательно ухудшают обстановку, стремясь сдержать процесс нормализации ситуации в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюцию по механизму трансграничной помощи в Сирии, принятую 12 июля 2022 года, Совет Безопасности ООН продлил ещё на шесть месяцев.