Пятеро пострадавших пассажиров самолета АН-2 доставлены в медпункт
Пятеро пострадавших пассажиров АН-2, упавшего в Ненецком АО, переданы в руки медиков
Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Из десяти пострадавших при крушении самолета АН-2 в Ненецком автономном округе пятерых уже передали в руки медиков. Они доставлены в медпункт поселка Каратайка. Остальные пятеро также находятся по пути к поселковой амбулатории. Об этом сообщили в администрации губернатора округа, по данным на 19:00 (мск).
Известно, что первые пять человек получили травмы «легкой и средней степени тяжести». Оказание помощи медиками будет осуществляться при помощи специалистов окружной больницы Нарьян-Мара в режиме видеоконференцсвязи.
Видеосвязь уже установлена. Проведение лечения таким образом — вынужденная мера, она временная. В дальнейшем будет решен вопрос оказания помощи в другом формате.
Напомним, самолет АН-2, летевший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жёсткую посадку 9 января в районе поселка Каратайка. В результате крушения погибли два человека — пилот и пассажирка. Остальные десять человек, находившиеся в самолете, получили травмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительной версией случившегося названо обледенение.
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