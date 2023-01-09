Нарьян-Мар, 9 января, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Из десяти пострадавших при крушении самолета АН-2 в Ненецком автономном округе пятерых уже передали в руки медиков. Они доставлены в медпункт поселка Каратайка. Остальные пятеро также находятся по пути к поселковой амбулатории. Об этом сообщили в администрации губернатора округа, по данным на 19:00 (мск).

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Известно, что первые пять человек получили травмы «легкой и средней степени тяжести». Оказание помощи медиками будет осуществляться при помощи специалистов окружной больницы Нарьян-Мара в режиме видеоконференцсвязи.

Видеосвязь уже установлена. Проведение лечения таким образом — вынужденная мера, она временная. В дальнейшем будет решен вопрос оказания помощи в другом формате.

Напомним, самолет АН-2, летевший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жёсткую посадку 9 января в районе поселка Каратайка. В результате крушения погибли два человека — пилот и пассажирка. Остальные десять человек, находившиеся в самолете, получили травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительной версией случившегося названо обледенение.

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