Лондон, 9 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek 9 января заявил, что большая часть западного оружия и техники, поставляемая Вооруженным силам Украины, с истекшим сроком годности.

EPA/Joshua Bratt/ТАСС Вадим Пристайко

«Мы шутим, что, если вы хотите его утилизировать, отдайте нам… В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» — отметил посол.

Также Пристайко добавил, что западные государства не поставляют Украине необходимое качественное вооружение. Отмечается, что представители киевского режима рассчитывают получить большее количество систем противовоздушной обороны, современных основных боевых танков, реактивных систем залпового огня наподобие M142 HIMARS.

Ранее сообщалось, что Федеративная Республика Германия направит киевскому режиму военную помощь в виде зенитных ракетных комплексов Patriot.