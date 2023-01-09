Нью-Йорк, США, 9 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Резолюция по механизму трансграничной помощи в Сирии, принятая 12 июля 2022 года, продлена ещё на шесть месяцев. Такое решение 9 января единогласно принял Совет Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Согласно документу, генеральный секретарь ООН должен предоставить специальный доклад о гуманитарных потребностях в Сирии не позднее 10 июня, пишет ТАСС. Также в тексте нынешней резолюции не содержится положения о продлении функционирования коридора после истечения полугодового срока ещё на шесть месяцев при принятии соответствующей резолюции.

Добавим, что резолюция сохраняет работу единственного пункта пропуска трансграничной помощи «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Анкара призывала продлить действие механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН 2042 от 2012 года. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, жители Сирии сталкиваются с серьёзными проблемами, поэтому очень важны регулярные поставки гумпомощи населению.