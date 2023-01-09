Власти Канады расширили санкционные списки по Ирану
Власти Канады приняли решение расширить санкционные списки по Ирану
Оттава, 9 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Власти Канады приняли решение добавить в санкционные списки по Ирану еще два физических лица и три организации, сообщает 9 января сайт канадского внешнеполитического ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
Согласно полученной информации, санкции вводятся в связи с нарушениями прав человека в Иране. Уточняется, что в санкционные списки попали, в частности, «Наблюдательный совет за прессой» и «Иранская газета».
На фоне протестов в Иране канадские власти внесли в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под канадские санкции подпали компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тегеране началась подготовка официального визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию.