Москва, 10 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о ежегодной выплате в 75 тыс. рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

В связи с 75 — й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов в соответствии с указом президента РФ от 7 февраля 2020 года инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и приравненных к ним лицам, иным категориям граждан, а также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны была предоставлена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей.

Парламентарии предложили сделать эту выплату ежегодной.

Инициатива направлена на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, пояснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Нилов.

В боевых действиях против России, проводящей специальную военную операцию на Украине, активно используется военный потенциал и возможности всех основных стран НАТО. И в этих условиях российские военнослужащие проявляют мужество и доблесть, сопоставимые с тем, что проявляли их предки на полях Великой Отечественной войны и других войн за Родину, заявил 21 декабря 2022 года на расширенной коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин.

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